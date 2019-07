L'agente di Correa è a Milano

L'agente di Angel Correa è a Milano: possibili nuovi contatti con i rossoneri per sbloccare l'operazione, che dopo l'accelerata nei giorni scorsi ha subito un rallentamento nelle ultime ore

Duarte, addio in lacrime al Flamengo

Intanto il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo difensore centrale: Leo Duarte ha salutato i compagni del Flamengo in lacrime. Nelle prossime ore l'operazione verrà formalizzata sulla base di 11 milioni di euro

Il saluto di Cutrone

Patrick Cutrone parte per l'Inghilterra, per lui inizia una nuova avventura con il Wolverhampton: "Grazie ai tifosi del Milan, per me sarà strano non essere più un giocatore rossonero", ha detto l'attaccante

Marotta: "Per Lukaku fatta offerta congrua"

A margine della compilazione dei calendari di Serie A, l'ad Marotta ha parlato anche di mercato e dell'affare Lukaku. "Abbiamo fatto un'offerta congrua ma la richiesta è alta. Vedremo, non mi sbilancio". Tra il club nerazzurro e i Red Devils resta distanza. Intanto l'attaccante non è stato convocato dallo United per la Norvegia

Pronta nuova offerta per Dzeko

I nerazzurri sono pronti a un rilancio per l'altro obiettivo di mercato, Edin Dzeko, alzando da 12 a 15 milioni l'offerta alla Roma. I giallorossi però sono irremovibili e chiedono 20 mln

Sfuma Pépé

Nicolas Pépé sarà presto un nuovo giocatore dell'Arsenal: l'ala ivoriana è atteso a Londra per le visite mediche con l'Arsenal. Intanto il quotidiano spagnolo AS è sicuro: "James resta al Real Madrid"

Pradè: "Chiesa non si muove"

La Fiorentina blinda ancora una volta Federico Chiesa. "Rimane in Viola, sarà un giocatore importante per noi. Presto incontreremo il padre", ha detto Pradé dagli studi di Sky in occasione dei calendari di A