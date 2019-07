Patrick Cutrone è ufficialmente un nuovo giocatore del Wolverhampton. L’operazione è stata formalizzata, il futuro dell’attaccante sarà in Premier League. Dopo tredici anni al Milan, il giocatore ha voluto salutare così la squadra rossonera. "’Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare’… Caro Milan, è così. Mi hai accolto a 8 anni, ero un bambino che sognava di far gol a San Siro. Adesso sono cresciuto come calciatore e come uomo. Rossonero, in campo e nella vita. Un onore immenso. Grazie davvero a tutti: dallo staff, ai miei compagni. E un grosso abbraccio ai miei tifosi. Per sempre nel mio cuore: mi avete fatto sentire amato in ogni momento. Per me lasciare un ricordo nel vostro cuore è la vittoria più bella. Auguro il meglio alla società che amo, ai miei compagni e a voi tifosi! Con tutto il cuore, rossonero, Patrick. Forza MILAN" si legge sul suo profilo Instagram. Il messaggio accompagna una foto che risale ai primi giorni nel club, quando era ancora un bambino. Queste invece sono state le parole rilasciate a Sky Sport prima di partire alla volta dell’Inghilterra: "Se ci sono rimasto male? Lo avete visto, non ho niente da dire. Ma ora sto bene, pronto per la nuova avventura e sempre carico. Leggere così tanti messaggi di affetto mi ha fatto piacere, significa che ho lasciato qualcosa di positivo. Auguro il meglio ai tifosi rossoneri, gli voglio un sacco bene. Fa effetto non essere più un giocatore del Milan, ma è la vita. Farò del mio meglio ovunque andrò".