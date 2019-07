Doppia operazione in dirittura d'arrivo per la Fiorentina, che prende dal Sassuolo Kevin-Prince Boateng e Pol Lirola. Se per il trequartista ghanese la chiusura è questione di ore, si dovrà attendere ancora un po' per l'esterno spagnolo, per il quale c'è ancora da limare una minima distanza tra i due club. Dopo i contatti continui delle ultime ore, le parti si sono incontrate nuovamente per definire l'affare.

Prima Boateng, poi Lirola



In giornata è prevista la chiusura definitiva per Boateng: operazione da 1 milione di euro e contratto di due anni per il ghanese reduce dalla seconda parte di stagione al Barcellona, con cui ha vinto una Liga; nelle prossime ore toccherà invece a Lirola: dopo una trattativa a tratti estenuante la distanza tra Fiorentina e Sassuolo è ormai minima e l'operazione da circa 15 milioni è in chiusura. La volontà di entrambi i club è limare gli ultimi dettagli, in questo senso si continuerà a trattare per arrivare anche in questo caso all'accordo totale.