Il Cagliari lavora su due fronti. Da un lato Gregoire Defrel, attaccante della Roma, dall'altro Nahitan Nandez, centrocampista argentino del Boca Juniors. Giulini è al lavoro con tutta la dirigenza per definire queste due ultime operazioni e rinforzare la squadra. Partiamo dal primo: Defrel non è stato convocato dalla Roma per il test con il Perugia. Dopo 20 partite e un gol - intervallate da un prestito alla Samp - Defrel saluterà la Roma.

La trattativa si avvia alla conclusione, anche se c'è qualche piccolo problema. I club non sono d'accordo sulle modalità di pagamento. Il Cagliari ha offerto un milione per il prestito oneroso e altri 13 per il riscatto obbligatorio. Tuttavia, la Roma vorrebbe alzare la cifra del prestito temporaneo. Si sta discutendo su questo, anche se le parti sono molto vicine.

Nandez ai dettagli, affare da 20 milioni

Tutto fatto per l'arrivo del centrocampista del Boca invece, o quasi. La trattativa non è ancora chiusa, si parla di un'operazione da 20 milioni di euro. Le due società hanno trovato l'accordo, club e giocatore hanno fatto lo stesso, ma Nandez è stato convocato dal Boca per gli ottavi di Coppa Libertadores contro l'Atletico Paranaense. Probabilmente sarà l'ultima partita dell'argentino con la maglia del Boca. Poi volerà in Italia.