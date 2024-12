Il club bianconero ha messo gli occhi sul difensore slovacco del Feyenoord, che ha già fatto sapere di volere la Juventus: il club olandese preferirebbe non privarsi dell'ex Fiorentina a gennaio, per questo Giuntoli sta provando ad anticipare la concorrenza per giugno

La Juventus pensa al calciomercato invernale, quando dovrà fare qualche operazione in entrata per puntellare una difesa in emergenza dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, ma anche a quello estivo. Per giugno il club bianconero ha messo gli occhi su David Hancko, 27enne difensore slovacco del Feyenoord con un passato in Serie A con la maglia della Fiorentina tra il 2018 e il 2019. Al momento non c'è stata ancora un'offerta, ma l'interesse della Juve è concreto e il giocatore ha già espresso il suo gradimento, apprezzando il lavoro di Thiago Motta. Giuntoli è dunque al lavoro per anticipare la concorrenza in vista del mercato estivo. Da capire se nell'operazione potrebbe essere inserito l'uruguayano Facundo Gonzalez, classe 2003 di proprietà dei bianconeri e oggi in prestito proprio al club di Rotterdam.