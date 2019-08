Schöne a Genova: “Incredibile vedere tante persone per me”

L'ormai ex centrocampista dell'Ajax sosterrà le visite mediche nella giornata di domani e poi firmerà il contratto che lo legherà al Genoa per i prossimi due anni. Intanto per lui è tempo di godersi un bagno di folla: “Sono felice di essere qui, è un'accoglienza inattesa. Vedere tutte queste persone qui per me è incredibile” le sue parole, accompagnate dalla spiegazione della scelta del Genoa: “Ho scelto il Genoa per vari motivi: su tutti il club e la città, una combinazione perfetta anche per la mia famiglia”. Schöne ha anche provato a cimentarsi con l'italiano (“Sono contento di essere qui”) e ha risposto ai tifosi che gli chiedevano un gol nel derby contro la Sampdoria: “Farò del mio meglio e spero di fare gol su punizione”. Parola di chi in carriera ha messo insieme 108 gol e tanti assist.