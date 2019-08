L'Atalanta pensa a Martin Skrtel per rinforzare la sua difesa. La squadra bergamasca sta cercando un difensore con la sua esperienza internazionale in vista dell'impegno in Champions League. Avviati i contatti tra Atalanta e Fenerbahce, dove lo slovacco classe 1984 ha giocato nelle ultime tre stagioni dopo essere stato una colonna del Liverpool dal 2007 al 2016. Skrtel sarebbe il tassello giusto per irrobustire il reparto difensivo e aiutare i giovani a crescere soprattutto nelle grandi notti europee. Lo slovacco ha giocato più di 500 partite da professionista segnando 28 gol. Nell'ultima stagione il Fenerbahce non ha praticamente mai fatto a meno di lui: 40 presenze e una rete. L'Atalanta prova a trovare un accordo col club turco per regalare a Gasperini un altro rinforzo.