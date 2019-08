Lavori in corso nell'attacco giallorosso, tra possibili uscite e il profilo di Mariano Diaz che torna a "caldo". Edin Dzeko spinge per il trasferimento all'Inter come ribadito ancora una volta nell’ultimo incontro che c'è stato tra lìagente del giocatore, Silvano Martina, e il ds della Roma Gianluca Petrachi: tra i due club, però, non è stato ancora raggiunto l'accordo, con i nerazzurri che si sono spinti fino a 15 milioni di euro mentre la Roma non scende dalla valutazione iniziale di 20 milioni di euro. Discorso economico ma non solo, perché i giallorossi continuano a fare muro anche perché ancora non hanno pronto un sostituto ritenuto all’altezza del bosniasco. Ecco perché la Roma continua a lavorare con attenzione sul reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare il profilo ideale in grado di non far rimpiangere l’eventuale partenza di Dzeko. Icardi è un nome che piace molto, così come Higuan: il Pipita però continua a non dare segnali di apertura al trasferimento in giallorosso. Attenzione allora al nome di Mariano Diaz, attaccante in uscita dal Real Madrid e seguito con attenzione già nelle scorse settimane quando ci sono già stati contatti proficui con gli agenti.

Apertura ai giallorossi

Mariano Diaz che ha già dato la sua disponibilità di massima a indossare il giallorosso, resta però da capire quanto chiederà (stesso discorso per la formula del trasferimento) il Real Madrid per il cartellino dell’attaccante classe 1993 che nei giorni scorsi ha rifiutato la corte del Monaco. Al momento, però, quello di Mariano Diaz – nonostante una trattativa ancora da impostare – è il nome in pole per raccogliere l’eventuale eredità di Dzeko.