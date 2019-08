Eto'o a Lukaku: "L'Inter è una famiglia, rendici orgogliosi"

Poche parole, ma che hanno il sapore di una vera e propria investitura: "Benvenuto all’Inter Romeo - esordisce Eto'o - più che una squadra, è una famiglia quella a cui ti unisci. All’Inter potrai confrontarti con le stelle, quindi non c’è dubbio che continuerai a brillare. Buona fortuna in questa nuova avventura che spero sia piena di gol. Rendici orgogliosi fratellino!". Un messaggio chiaro, che arriva da chi in due anni all'Inter ha vinto una Champions League e uno scudetto, segnando 53 reti in 102 partite e conquistando un posto nel cuore dei tifosi nerazzurri. Eto'o e Lukaku condividono un passato da compagni di squadra: si sono incrociati per qualche settimana nel Chelsea 2013/2014, prima che il centravanti belga passasse all'Everton. Giorni sufficiejnti per stabilire un legame forte, certificato da questa speciale accoglienza all'Inter.