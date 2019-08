Due gli anni in nerazzurro per l’attaccante camerunense, oggi 38enne di scena in Qatar. Un nome indimenticabile per i tifosi complice il memorabile triplete dell’Inter nel 2010: per lui 53 reti segnate in 102 partite, Eto’o che tralaltro ha dato un benvenuto speciale a Lukaku per la sua nuova avventura