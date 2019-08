La Fiorentina viaggia spedita in queste ore di calciomercato: "Il primo acquisto si vedrà solo dal 10 agosto in poi", aveva detto Pradè nel giorno della sua presentazione, ma in realtà il direttore sportivo viola e Barone hanno bruciato i tempi. Alcuni regali a Montella sono già stati fatti, da Lirola a Pulgar, passando per Boateng e Badelj. Ma la ricostruzione non si ferma qui. Gli occhi della Fiorentina adesso sono rivolti all'attacco, tanto ad un esterno offensivo quanto ad una prima punta. Per quanto riguarda il primo, i viola stanno lavorando ad un colpo ad affetto. Nelle ultime ore sono da registrare dei tentativi per convincere Ribery ad accettare il progetto gigliato. Si spera in un’apertura del giocatore, che è svincolato dal Bayern Monaco. Classe 1983, 36 anni compiuti ad aprile e una carriera da campione alle spalle. Per lui, nell'ultima stagione, 38 presenze e sette gol.

Obiettivi Suso e Balotelli

Un altro obiettivo si chiama Suso. Lo spagnolo del Milan è sul mercato nonostante piaccia molto a Giampaolo, ma il valore del cartellino è alto e quindi potrebbe essere inserito fra i sacrificabili. Un'opportunità dunque, che Pradè proverà a sfruttare. Stesso discorso per Balotelli, che dopo l'esperienza in Francia potrebbe tornare in Italia. Su di lui è fortissimo l'interesse del Flamengo, pronto a ricoprirlo d'oro. Si tratta quindi di due operazioni molto difficili, soprattutto per i costi. Ma la società ci sta lavorando per regalare almeno un colpo a Montella. "Suso fa la differenza e noi quelli forti bisogna tenerceli", ha spiegato più volte Giampaolo, che stravede per l'esterno classe 1993 il cui contratto con il Milan scade nel 2022. Per lui ci ha già provato la Roma, ma alla fine la trattativa non si è concretizzata. Nell'ultima stagione per lui 41 presenze, otto gol e nove assist il bottino raccolto. Stesso numero di reti anche per Balotelli, protagonista di un'ottima seconda parte di Ligue 1 con la maglia del Marsiglia. Per il classe 1990 c'è anche il Flamengo appunto, che gli potrebbe garantire un ingaggio fra i 4 e i 5 milioni di euro annui.