L’Atalanta cerca esperienza per costruire una squadra completa in vista della prossima Champions League. Si pensa allora ad un giocatore che la Coppa l’ha vinta già due volte con Chelsea e Liverpool. Il nome nuovo è Daniel Sturridge ex giocatore di Liverpool e Chelsea ora svincolato. Sarebbe dunque un’operazione a costo zero per quanto riguarda il cartellino del giocatore. Dopo Luis Muriel, potrebbe essere l'inglese il rinforzo per l'attacco di Gasperini.

I numeri di Sturridge

Una carriera tutta inglese quella dell’attaccante ventinovenne fin qui. Il debutto in Premier League con il Manchester City, poi Chelsea, Liverpool e West Bromwich Albion. Una carriera fatta di gol: 111 in 312 partite, ma anche qualche infortunio che ne ha interrotto la continuità. Nell’ultima stagione 27 partite e 4 gol con la maglia del Liverpool, 7 e una rete in Champions League. Ora la possibilità di continuarla a giocare quella coppa, ma con la maglia nerazzurra dell’Atalanta.