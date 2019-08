C'è anche l'Atalanta per Diego Laxalt. L'esterno uruguaiano, in uscita dal Milan, interessa alla squadra di Gasperini che sta allestendo una rosa che possa essere competitiva su più fronti, considerato anche l'impegno in Champions League. Anche i nerazzurri però, come già Spal e Parma, per ora chiedono in prestito Laxalt: al momento però il Milan non apre a questa formula, perché non vorrebbe darle in prestito.

Conti, cessione in stand-by



Un altro esterno che potrebbe salutare i rossoneri è Andrea Conti: l'ex Atalanta piace al Parma e al Werder Brema, ma la sua cessione è in stand-by. Se Conti dovesse partire, il Milan è intenzionato a cercare sul mercato un profilo che possa sostituirlo.