In Turchia arriva da campione d'Europa in carica, dopo aver alzato al cielo la Champions League con il Liverpool nel cielo di Madrid lo scorso 1 giugno: lo svincolato Daniel Sturridge riparte dal Trabzonspor. L'attaccante inglese classe 1989, compirà 30 anni il prossimo 1 settembre, ha infatti firmato un contratto di tre anni con il club turco che milita in Super Lig. Un rinforzo sicuramente importante per il Trabzonspor che potrà così contare su un profilo dalla grande esperienza internazionale: oltre al Liverpool, infatti, Sturridge ha indossato tra le altre anche le maglie di Manchester City e Chelsea. Oltre 100 gol realizzati in carriera e due Champions League (Chelsea 11/12 e Liverpool 18/19) in bacheca, nell’ultima stagione è stato impiegato solo 18 volte in Premier League (2 gol), sette volte in Champions (era in panchina nella finale vinta nel derby inglese contro il Tottenham) oltre a una presenza a testa tra FA Cup e EFL Cup.

Sfumata l'ipotesi Atalanta

Rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con il Liverpool, Daniel Sturridge ha avuto la possibilità di giocare anche in Italia. Durante le scorse settimane, infatti, è stato proposto anche all’Atalanta, club con coi avrebbe potuto giocare la Champions League. La società bergamasca, però, dopo attente valutazioni ha deciso di non affondare il colpo. Con Sturridge che adesso ha accettato la corte del Trabzonspor: nel suo futuro c’è la Super Lig turca