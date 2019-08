Non c’è ancora un accordo, ma la Roma e Nicolò Zaniolo vogliono andare avanti insieme. È questo ciò che è emerso dall’ultimo incontro avvenuto tra la società giallorossa e l’entourage del giocatore per il rinnovo del contratto del classe ’99. Dopo le discussioni avviate ormai da settimane e i primi appuntamenti, le parti si sono viste nuovamente nella giornata di martedì 13 agosto: la Roma ha offerto circa il doppio (più bonus) rispetto a quanto Zaniolo percepisce attualmente (700mila euro netti), mentre l’entourage del giocatore sperava di ottenere qualcosa in più. Per questo motivo, al momento, non è ancora stata trovata un’intesa definitiva, ma le parti si aggiorneranno nuovamente, probabilmente anche in giornata. I rapporti, in ogni caso, sono molto buoni e la volontà comune è quella di trovare un accordo.