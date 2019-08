Continua a sfogliare la margherita Antonio Conte, che insiste nel chiedere all'Inter un rinforzo per l'attacco. Tanti sono stati i nomi circolati negli ultimi giorni, soprattutto dopo la decisione presa da Edin Dzeko di prolungare con la Roma. Ma il nome che ha superato tutti è quello di Alexis Sanchez, già inseguito da Conte ai tempi della Juventus e del Chelsea e adesso vicinissimo a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Il cileno, nonostante altri tre anni di contratto, è sempre più lontano dal progetto che Ole Gunnar Solskjaer ha per il suo Manchester United. Per questo, dopo lo scatto decisivo della dirigenza nerazzurra nella giornata di sabato 17 agosto, il giocatore ha trovato con l'Inter un accordo di massima.

La firma di Sanchez in Italia già martedì?

Gianluca Di Marzio riporta che Inter e Sanchez sono a un passo dall'intesa finale sull'ingaggio, per definire l'operazione con il Manchester United: nuovo incontro in corso con l'agente che potrebbe chiudere la trattativa. Martedì il cileno potrebbe essere in Italia per visite e poi firma.