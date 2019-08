La Fiorentina continua a sognare Franck Ribery. L'esterno francese, che lo scorso aprile ha compiuto 36 anni, rappresenterebbe il colpo ad effetto del club viola, che vuole regalare ancora più entusiasmo ai tifosi e, soprattutto, una carta di esperienza a Montella. La trattativa con il giocatore, che è svincolato, prosegue e lui ha mostrato i primi segni d'apertura. Lunedì potrebbe essere una giornata importante per capire se ci sono o meno possibilità di prenderlo. L'ex Bayern Monaco nella scorsa stagione ha totalizzato 38 presenze, con sette gol e quattro assist come bottino. Numeri che dimostrano quanto stia ancora bene a livello fisico e quanto possa dare alla sua futura squadra. Per lui offerte anche dalla Russia (Dinamo e Spartak lo vogliono), ma la Fiorentina sta provando a convincerlo definitivamente.

Il colpo ad effetto

La Fiorentina vivrà giorni di calciomercato molto intensi. Fino a questo momento sono arrivati Pulgar, Boateng, Lirola e Badelj, ma non è finita qui. Nella lunga lista di Pradè e Barone c'è anche l'intenzione di mettere a segno un colpo ad effetto, sia per entusiasmare ulteriormente una piazza già carica sia per accontentare Montella, che così potrebbe fare affidamento su un profilo di esperienza. La sensazione è che l'investimento possa essere fatto sull'esterno. Ribery e non solo fra gli obiettivi. Nei giorni scorsi era venuto fuori anche il nome di Suso, anche se lo spagnolo rappresenta ad oggi un punto fermo di Giampaolo, che lo vuole trattenere a tutti i costi al Milan. Per l'attacco era stato fatto un pensiero su Balotelli, il quale però ha scelto Brescia. Insomma, la Fiorentina sogna in grande. Ribery potrebbe essere la carta giusta.