Ci sono due certezze. La Juventus vuole Antonio Silva, ma il Benfica pretende molti soldi. Il club portoghese ha rifiutato la prima, formale offerta bianconera: 35 milioni complessivi, con 5 immediati per il prestito ed eventuali 30 per il diritto di riscatto. Offerta che però il club portoghese ha rifiutato. L'esigenza di acquistare un difensore è sempre più impellente: oltre agli infortuni di Bremer e Cabal, out per tutta la stagione, oggi è stata presa la scelta di mettere fuori dal progetto Danilo, non partito con la squadra per la Supercoppa Italiana da disputare in Arabia Saudita. Il Benfica sarà però un osso duro: nella giornata di sabato, l'allenatore Bruno Lage aveva detto che solo il pagamento dell'intera clausola garantirebbe la cessione di Silva: "Ci vuole il portafoglio pieno". Anche il procuratore Jorge Mendes, che aveva confidato il desiderio del suo assistito di giocare per la Juve, non aveva sottovalutato la posizione del Benfica: "Sarà il club a decidere".

