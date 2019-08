Ribery è a Firenze. Maglia Viola e prime parole già in italiano ai media ufficiali della Fiorentina, l'esterno già conosce la lingua: "Sono qui con la mia famiglia. Facciamo qualcosa tutti insieme. Ho già parlato con le persone della Fiorentina, ho parlato anche con Luca Toni e mi ha detto che questo è un grande club e che la città è molto bella. A me piace Firenze e in più so già l'italiano. Mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto".

Grande entuasiamo all'aeroporto

Un centinaio di tifosi Viola hanno accolto il francese all'aeroporto di Peretola. Adulti, ragazzi, bambini, persone di tutte le età pronte per festeggiare il grande colpo.

Ribery verrà presentato giovedì sera alle 21, firmerà un biennale da circa 4 milioni più bonus. Aveva offerte da tutto il mondo, soprattutto dalla Russia (Spartak, Dinamo e Lokomotiv), ma ha scelto di sposare la causa della Fiorentina di Commisso.