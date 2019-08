Mai così vicina e concreta dopo mesi di rumors e trattative. Quasi ai titoli di coda la cessione della Sampdoria da parte di Massimo Ferrero, presidente blucerchiato destinato al passaggio di proprietà alla cordata a cui fa riferimento Gianluca Vialli. Gli investitori sono i magnati James Dinan e Alex Knaster, proprietari rispettivamente dei fondo York Capital e di Pamplona Capital Management, gruppo dove è risultata fondamentale la figura di Fausto Zanetton (amico personale di Vialli con il quale è socio nella piattaforma Tifosy). Atteso nelle prossime ore un comunicato congiunto tra le due parti per fare chiarezza sul futuro del club ufficializzando la trattativa, ma secondo le ultime indiscrezioni il gruppo avrebbe soddisfatto la richiesta economica di Ferrero stimata a 100 milioni di euro.

Un passaggio di proprietà che si è sbloccato ed è in fase avanzata sebbene non concluso: l’intenzione di annunciare l'operazione attraverso un comunicato congiunto suggerisce il raggiungimento della cifra pretesa da Massimo Ferrero. Ecco perché la sensazione è che la trattativa possa andare in porto al termine della sessione di mercato. Non ci saranno modifiche nel managament che verrà confermato: Eusebio Di Francesco come allenatore e Carlo Osti come direttore sportivo, loro al pari di Antonio Romei da sempre punto di riferimento di Ferrero in società sebbene particolarmente vicino al gruppo acquirente negli ultimi mesi.