La possibile partenza di Biraghi potrebbe lasciare libero un posto da colmare nella difesa della Fiorentina. Per questo la squadra viola sta cercando sul mercato un giocatore d’esperienza e in grado di ricoprire più ruoli su tutta la linea difensiva. Si avvicina l’ex Juventus e Lazio Martin Caceres. Ci sarebbe la volontà reciproca di garantire a Montella un giocatore con le caratteristiche dell’uruguaiano, in grado di ricoprire diversi ruoli sia nella difesa a quattro che in quella a tre, per permettere un’alternativa di modulo all'allenatore viola. Molto dipenderà anche dai movimenti e dalle spese che la squadra di Commisso completerà negli altri reparti. Ceceres intanto avanza nelle idee della Fiorentina, come rinforzo per il reparto difensivo.

Non solo Caceres

L’arrivo di Caceres non escluderebbe comunque un altro rinforzo nella difesa. Oggi infatti ci sarà l’incontro per Kevin Bonifazi, calciatore contro riscattato dal Torino in estate dalla Spal. Un’alternativa al giocatore granata è Tonelli, all’interno di un’operazione che potrebbe chiudersi con un prestito senza obbligo di riscatto.