Casting per la difesa

Fase di riflessione per la Roma sul difensore centrale. Rugani resta in standby, c’è stato un ritorno di fiamma per Lovren (primo della lista di Fonseca) e una tentazione Nkoulou (agente ieri a Torino e spinge per andare via, ma la Roma non ha deciso se trattare con il Toro dopo la questione Petrachi). Tra Roma e Toro clausola per Roma che non poteva prendere giocatori dalla prima squadra, bisognerebbe cercare intesa diversa. Tra i difensori, anche se non in cima alla lista, c’è anche Shkodran Mustafi: operazione difficile più per il prezzo che non per caratteristiche, l’Arsenal chiede prestito con obbligo, ma più passa il tempo più ci possono essere aperture per prestito con diritto. Nelle ultime ore ci sono state primissime aperture. Con questa formula più possibile, ma i Gunners chiedono 25 milioni, una cifra ritenuta alta dalla Roma