Colori simili, ma maglie diverse. Manuel Lazzari ha salutato la Spal ed è diventato un nuovo calciatore della Lazio, che l’ha presentato in conferenza stampa. "Sono circa due anni che sentivo parlare della Lazio e sinceramente quando me ne ha parlato il mio agente, i miei occhi brillavano, una società come la Lazio non arriva tutti i giorni e quando ho avuto la possibilità non ci ho pensato un attimo ed ho espresso la mia volontà alla SPAL ed al mio agente. Sono molto felice di essere qui. I nostri obiettivi si sanno, lo scorso anno la Lazio ha vinto la Coppa Italia e quest’anno punteremo alla Champions League come hanno già detto i miei compagni. Il gruppo è veramente molto forte e ci sono due titolari per ruolo che potrebbero giocare ovunque. Sono felice di far parte di un grande gruppo e spero che la stagione parta subito nel migliore dei modi" ha dichiarato l’esterno biancoceleste. In relazione al suo stato di salute, ha parlato così: "Domenica ho preso una bella botta, ma ci siamo organizzati subito e mi sono operato il giorno dopo. Il recupero è stato veloce, non sento più dolore e giocherò con un tutore. Ieri mi sono sentito a mio agio ed ho già giocato per quattro mesi con il tutore alla mano nel corso della mia carriera, sono a disposizione della squadra e del mister. Per me questo è un grande salto in avanti, passare dalla SPAL che lotta per la salvezza alla Lazio che lotta per la Champions è stato un grande salto. Farò di tutto per mettermi al livello dei miei compagni e non vedo l’ora di iniziare".

Ambientarsi nella Lazio

Il percorso di ambientamento è stato abbastanza rapido, come ha spiegato lo stesso Lazzari: "Il derby di Roma è il più bello in Italia, la gente è molto calorosa e qualsiasi calciatore vorrebbe giocare quella partita e sono felice di essermi operato subito e di aver ripreso subito gli allenamenti. Sono un ragazzo timido e se non era per i miei compagni, che sono dei bravissimi ragazzi, ci avrei messo più tempo ad inserirmi. Parlo di più con gli italiani della squadra, soprattutto con Cataldi che è il mio compagno di stanza. Spero di andare avanti così".

La presentazione di Anderson

Insieme a Lazzari, è stato presentato anche André Anderson in conferenza stampa. "Sono troppo felice di essere qui in una grande squadra come la Lazio. Lo scorso anno abbiamo passato un anno difficile a Salerno che è una piazza difficile. Sono contento oggi e voglio fare grandi cose qui in maglia biancoceleste. Ho parlato con Inzaghi, ma non mi ha specificato il ruolo, posso essere impiegato anche come mezz’ala, come quinto o come attaccante. Per me è uguale. Adesso non sto pensando alla Nazionale, non so se sceglierò il Brasile o l’Italia, in questo momento sto pensando solo alla Lazio" ha detto il centrocampista.