Dal Pachuca al PSV, i numeri di Lozano

Nato il 30 luglio 1995 a Città del Messico, Lozano ha avviato la sua carriera da professionista con il Pachuca in patria, realizzando 43 reti in 149 presenze e vincendo anche il campionato nel 2016. Passato nel 2017 al PSV per 8 milioni di euro, ad Eindhoven ha vinto al primo colpo l'Eredivisie, mettendo insieme in due anni 45 reti in 83 partite ufficiali tra campionato e coppe. Positivo anche il suo score con la nazionale messicana, rappresentata per la prima volta nel febbraio 2016 contro il Senegal in amichevole dopo aver vinto da capocannoniere (5 centri) il Campionato nordamericano con l'Under 20 nel 2015. Con la nazionale maggiore, Lozano ha giocato 35 match segnando 9 gol. Il più importante resta quello realizzato contro la Germania nei Mondiali 2018.