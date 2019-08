Gary Medel può tornare in Italia. L’ex centrocampista dell’Inter, oggi al Besiktas, è finito nell’orbita del Bologna, a caccia di un giocatore da schierare davanti alla difesa. Il cileno risponderebbe alle esigenze di Sinisa Mihajlovic, e la dirigenza si è subito mossa per cercare di intavolare una trattativa. Il ds Walter Sabatini è deciso a provarci, per un profilo che potrebbe sicuramente fare bene ai rossoblù: contatti in corso tra le parti per cercare di arrivare a un accordo. Medel, classe 1987, ha cominciato da titolare la Superlig turca, dove gioca ormai dal 2017. Lo scorso anno ha è stato uno degli insostituibili per gran parte della stagione, salvo poi sedere in panchina (anche a causa di un infortunio alla caviglia, ndr) in più di una occasione nella seconda parte della stagione: a Istanbul finora 77 presenze e un gol in tutte le competizioni. L’Inter resta la squadra in cui il centrocampista di Conchali ha giocato di più in carriera: 105 presenze in nerazzurro, con un gol. Medel è anche capitano del suo Cile, squadra che ha condotto fino alla finale per il terzo/quarto posto (nella quale è stato espulso, dopo una rissa con Messi) nella Copa America giocata quest’estate. Il Bologna, ora, fiuta il possibile colpo.