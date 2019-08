Sanchez e il nodo ingaggio

Contatti continui tra Inter e Manchester United per risolvere il rebus Sanchez, con i nerazzurri che torneranno in pressing nei prossimi giorni. Gli inglesi non hanno fretta di cedere, di sicuro la sconfitta interna dei Red Devils contro il Crystal Palace non imprime un’accelerazione all’affare. Solskjaer ha parlato del cileno in conferenza: "Sanchez è un giocatore di qualità. Non abbiamo tante opzioni davanti. Se arriverà una buona offerta allora forse andrà via, ma si sta allenando bene. Vedremo". Quest'anno Sanchez ha guadagnato 12 milioni (senza la qualificazione in Champions, gli ingaggi dello United si riducono del 25%). L’Inter non vuole superare i 5 milioni, la distanza è di circa 2-3 milioni.