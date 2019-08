Intrecci sull'asse Milano-Manchester. Perché sulla strada che porta Alexis Sanchez a indossare la maglia nerazzurra potrebbe esserci un nuovo ostacolo da superare. In casa Manchester United, infatti, sono ore di apprensione per conoscere le condizioni di Anthony Martial: l'attaccante francese, infortunatosi durante la gara di Premier League persa dai Red Devils contro il Crystal Palace, soffre di un problema alla coscia che potrebbe tenerlo lontano dal campo di gioco per diverso tempo. Secondo quanto riporta il The Guardian, infatti, l'entità dell'infortunio di Martial potrebbe far cambiare i piani di mercato dello United: in caso di un lungo stop, infatti, potrebbe bloccarsi o comunque complicarsi la cessione di Alexis Sanchez all'Inter, visto che Solskjaer ha gli attaccanti contato. Uno scenario non da escludere, ma sicuramente non l'unico: l'allenatore dei Red Devils potrebbe infatti dare maggior minutaggio a Mason Greenwood, giovane classe 2001 considerato un prospetto già pronto per dare un contributo importante.

Inter-Alexis Sanchez: a che punto è l'affare

L'Inter continua a insistere per regalare a Conte un nuovo attaccante dopo Lukaku, arrivato proprio dai Red Devils. Affare tra club vicinissimo alla fumata bianca in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, il nodo da superare è legato all'ingaggio. Quest'anno Sanchez ha guadagnato 12 milioni (senza la qualificazione in Champions, infatti, gli ingaggi dello United si riducono del 25%), con l'Inter che non vuole superare i 5 milioni e ha dunque chiesto al club inglese di contribuire al pagamento dell'ingaggio: la distanza tra le parti al momento è di circa 2-3 milioni.