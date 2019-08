Lavori in corso in casa nerazzurra, tra possibili entrate e giocatori pronti a lasciare Appiano Gentile. In attesa di capire quale sarà il futuro di Mauro Icardi - con Wanda Nara che ha nuovamente ribadito la volontà dell'argentino di restare nonostante il ruolo marginale nel progetto di Conte - l'Inter continua a lavorare per sfoltire la rosa. In uscita, infatti, c’è Joao Mario: il centrocampista portoghese è infatti a un passo dalla Lokomotiv Mosca, operazione già impostata con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club russo già fissato a 18 milioni di euro. Il giocatore è già stato nella sede nerazzurra per definire gli ultimi dettagli del trasferimento.

Il bilancio in nerazzurro

Per Joao Mario, dunque, l'avventura all'Inter sembra ormai ai titoli di coda: arrivato in nerazzurro nell'estate del 2016, Joao Mario non ha rispettato le grandi aspettative che c'erano su di lui. A gennaio 2018 il trasferimento in prestito al West Ham, poi il ritorno a Milano: 20 presenze in campionato e due in Coppa Italia, questi i numeri collezionati dal portoghese nell'ultimo anno. Adesso per Joao Mario una nuova avventura alle porte con la Lokomotiv Mosca pronta a chiudere.