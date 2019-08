Presentazione ufficiale a tema per Joao Mario, ceduto dall'Inter alla Lokomotiv Mosca in prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Il centrocampista portoghese è comparso per la prima volta davanti ai tifosi del club russo con un'entrata in scena degna di un film. Una locomotiva che compare sullo sfondo, le luci che dal palco rimbalzano sul mezzo di trasporto che domina la scenografia e il classe 1993 che scende le scalinate in maglia bianca, jeans e scarpe da ginnastica. Passeggero speciale, pronto a ripartire dai binari del campionato russo dopo le 4 reti in 69 presenze con l'Inter dal 2016 al 2019 (nel mezzo anche un prestito di sei mesi al West Ham). Presentazione spettacolare, in omaggio al nome di una delle realtà più vincenti del panorama calcistico nazionale, che negli anni '30 dello scorso secolo faceva parte della Società Sportiva Volontaria Lokomotiv ed era controllato dal Ministero per i Trasporti dell'Unione Sovietica attraverso l'ente pubblico delle Ferrovie Russe.