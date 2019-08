Ultimi giorni di calciomercato che vedono protagonista la Roma. I giallorossi, infatti, hanno ufficialmente acquistato in prestito Chris Smalling, difensore centrale del Manchester United, club con cui ha giocato nove stagioni totalizzando oltre 300 presenze. Il calciatore è arrivato con la formula del prestito secco oneroso da 3 milioni di euro, come confermato dal comunicato ufficiale: "L’AS Roma - si legge - rende noto di aver acquistato dal Manchester United a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Smalling. Il contratto prevede un corrispettivo fisso di 3 milioni di euro". Il difensore inglese è sbarcato nella Capitale intorno alle 13 di venerdì e a Villa Stuart ha sostenuto e superato le visite mediche di rito. Vestirà la maglia numero 6.

Smalling: "Sono felice, Roma grande club"

Subito dopo la firma, Smalling ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso: "Sono molto contento di essere qui - riporta il sito giallorosso - Lo sono stato non appena ho saputo dell’interesse della Roma e della possibilità di fare un’esperienza con una grande squadra, con grandi ambizioni. Era quello di cui avevo bisogno e sono fortunato a essere qui". Soddisfazione anche da parte del ds Petrachi: "Siamo contenti di aver portato alla Roma un calciatore con l’esperienza internazionale di Smalling. Siamo certi che sarà utile alla crescita della squadra e a quella dei ragazzi che si confronteranno con lui".



Il calciomercato della Roma

La Roma non si ferma, dopo l’arrivo di Smalling. Petrachi infatti ha raggiunto un’intesa definitiva con l’Atletico Madrid e col giocatore per riportare in Italia Nikola Kalinic, sulla base di un prestito con diritto di riscatto; si attende soltanto che il Lipsia chiuda per Patrik Schick, poi l’attaccante croato raggiungerà la Capitale. Intanto si attende una risposta per Mateus Vital del Corinthians, ala o trequartista classe 1998, per il quale potrebbe esserci la chiusura nelle prossime ore.