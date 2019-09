Colpo Mkhitaryan per la Roma. Il club giallorosso ha chiuso per il trasferimento a titolo temporaneo del centrocampista classe '89 dell'Arsenal, sulla base del prestito con diritto di riscatto. Un innesto di tutta esperienza per il centrocampo di Fonseca: quasi 200 gol in carriera e record di reti assoluto (27) con la maglia della nazionale armena. In questo momento Mkhytarian è in volo per la capitale: arrivo previsto a Fiumicino alle 10:55, poi visite mediche di rito e firma per iniziare la nuova avventura con la Roma.