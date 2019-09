È stato l'ultimo acquisto della sessione estiva di calciomercato: contratto depositato proprio sul filo di lana, alle 21.59 del 2 settembre, un minuto prima della deadline. Davvero una pazza storia di mercato quella che ha portato Kaique Rocha alla Sampdoria. Una trattativa nata e conclusa nel giro di poche ore vi direte? E invece no, tutt'altro. Perché questo giovane difensore brasiliano classe 2001 che i blucerchiati hanno acquistato dal Santos è approdato ufficialmente in Italia dopo una trattativa durata mesi. Nei primi giorni di luglio, infatti, Kaique Rocha era stato autorizzato dal suo club a volare a Genova per effettuare le visite mediche: test superati, ma niente trasferimento in Italia. La Samp infatti riteneva eccessivo spendere 3 milioni di euro (la richiesta del Santos) per un giocatore in scadenza di contratto nel febbraio del 2020. Trattativa interrotta con il club blucerchiato che – anche strategicamente – abbondona l’operazione. Senza però mai perdere d'occhio il ragazzo, molto apprezzato in patria e già nel giro delle nazionali giovanili brasiliano.

Attesa (quasi) infinita

Tanto che, circa due mesi dopo, l’affare riparte. Il Santos abbassa le pretese e Rocha vola nuovamente in Italia domenica 1 settembre, in attesa che i due club risolvano la parte burocratica relativa alla documentazione valida per il suo tesseramento. Via libera definitivo arrivato proprio a ridosso del gong, poi la corsa contro il tempo per depositare il tempo il contratto. Affare fatto proprio alle 21.59. Kaique Rocha, che alla fine è costato alla Sampdoria 1.250 milioni di euro, farà la spola tra la Primavera a la prima squadra di Di Francesco.

Finalmente l'annuncio

Ad annunciare, finalmente, l’ingaggio di Rocha è il club blucerchiato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal Santos Futebol Clube i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kaique Rocha Lima (nato a Taboão da Serra, Brasile, il 28 febbraio 2001). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024", conclude il comunicato.