Fuori dalla lista Champions e ora fuori dalla lista dei convocati per il match di campionato con la Fiorentina. Mario Mandzukic, cercato in estate prima dal Manchester United e poi dal PSG, potrebbe lasciare la Juventus. Il centravanti ha alcune offerte dal Qatar, dove il mercato in entrata è ancora aperto: il croato è ai margini del progetto tecnico di Maurizio Sarri, che lo considera il terzo attaccante alle spalle di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Insomma, rischia di giocare pochissimo in questa stagione e per questo è tornato a pensare al calciomercato. Il giocatore non ha ancora risposto ai club che lo stanno cercando, ma sta valutando con la società la possibilità di dirsi addio già nelle prossime settimane. E intanto guarderà da casa Juventus-Fiorentina.