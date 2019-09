Con il mercato ormai chiuso da diverse settimane, saltano fuori i primi retroscena di una sessione estiva piena di grandi colpi e di trattative sfumate. Fra queste ci sono sicuramente le due storie non andate a buon fine tra il Napoli e due gioielli come Mauro Icardi e James Rodriguez. Carlo Ancelotti, intervenuto a "Radio anch’io sport", ha spiegato perché questi due campioni alla fine non sono più andati al Napoli. "Abbiamo valutato tante alternative e una era Icardi – conferma l’allenatore –. Poi però per arrivare in fondo alle trattative servono tante cose, la volontà di prenderlo da parte del club, ma pure la volontà del giocatore di venire. Se una delle due componenti salta, la trattativa non va in fondo. James Rodriguez? C'era la volontà, ma ci siamo scontrati con la resistenza del Real Madrid. E ora infatti sta giocando con i blancos, per questo non c'è stata possibilità di prenderlo. In generale è stato un mercato oculato, sono arrivati ottimi giocatori come Di Lorenzo, Manolas, Elmas, Llorente e Lozano".