L'attaccante croato era al centro di trattative di calciomercato da cui era tentato non rientrando più come prima nei piani tecnici della Juve. Il suo nome era stato accostato con decisione a un futuro in Qatar, ma Gianluca Di Marzio spiega che l'operazione - che era a un passo dalla chiusura - è sfumata. Mario Mandzukic non lascerà la Juve per gli Emirati. Ad ogni modo, il mercato in Qatar si concluderà soltanto il 30 settembre e fino a quel momento si cercherà di trovare l'accordo per far andare in porto l'operazione.

Operazione saltata

I motivi di questo mancato trasferimento risiedono nelle condizioni contrattuali e in alcuni dubbi di natura fiscale. Escluso dalla lista dei convocati per la sfida con il Brescia nel turno infrasettimanale (nonostante l'assenza di Ronaldo e un Higuain non in ottime condizioni), l'attaccante croato resta alla Juve in attesa che Sarri cambi idea... Oppure se ne riparlerà a gennaio.