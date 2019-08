Con l'acquisto del terzino della Nazionale, il club nerazzurro torna ad avere a disposizione in rosa un ipotetico 11 titolare di soli giocatori italiani, come non accadeva da oltre 20 anni. Quattro di questi sono nuovi innesti e in panchina c'è spazio anche per altri due elementi. Questa l'ipotetica formazione a tinte azzurre

TUTTE LE TRATTATIVE DI CALCIOMERCATO LIVE

GLI ACQUISTI UFFICIALI DELLA SERIE A: FOTO

SERIE A, TUTTI I NUMERI DI MAGLIA UFFICIALI

LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP