Inter: ecco Sanchez, arriva in prestito secco dallo United. Ounas sempre più vicino al Nizza. È ancora corsa a tre per Defrel conteso da Sassuolo, Samp e Cagliari. Blucerchiati e sardi si contendono anche il Cholito. Il Sassuolo punta Idrissi dell’ Az Alkmaar. Il Milan resta su Demiral, la Roma riflette su Lovren e propone un prestito con diritto per Rugani. La Fiorentina ha scelto Caceres in vantaggio su Tonelli. Toro, doppio colpo in canna: obiettivi Laxalt in uscita dal Milan e Kamano del Bordeaux

