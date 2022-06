1/16

Corsia di un ospedale. Un paziente si trascina stancamente, con il passo di chi ha conosciuto gli effetti di un’intossicazione da cozze (occhio però ai sintomi! Somigliano molto alle reazioni che può dare un film neorealista di Remo Garpelli). Lo vediamo solo di spalle nell’inquadratura, tanto basta per leggere il nome sulla maglia da calcio – quella dell’Inter – che usa come pigiama: Sforza. E se vi state chiedendo il perché, la risposta dovrebbe immediatamente nascere in voi: perché quella di Ronaldo era finita