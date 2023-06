I colpi più grandi nella storia di Berlusconi

12/48

GEORGE WEAH

Anno: 1995

Costo: 6,9 mln euro

, centravanti liberiano per cinque anni al Milan: 58 i gol segnati, alcuni clamorosi come il 'coast to coast' al Verona nel 1996. Due gli scudetti vinti e: chissà che non l’abbia ispirato proprio il suo ex presidente Berlusconi