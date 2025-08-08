Atalanta-Lookman-Inter: le news di calciomercato

Un altro giorno di stallo nella trattativa che ormai è diventata una telenovela tra l'Atalanta, Ademola Lookman e l'Inter. Il giocatore si trova in Portogallo dove sta proseguendo il recupero dal problema al polpaccio senza presentarsi da giorni a Zingonia, forzando per la cessione. Il club bergamasco però non ha ancora accettato l'offerta nerazzura e non sembra intenzionato a farlo se l'Inter non rivedrà la propria proposta. Nelle prossime settimane ci si aspetta però una mossa da una delle parti per smuovere una trattativa al momento ferma

LOOKMAN ASSENTE A ZINGONIA: LA SITUAZIONE