Ademola Lookman ha lasciato il Portogallo per andare in Inghilterra, dove ha casa. L'attaccante nigeriano sta aspettando aggiornamenti sul suo futuro e nel frattempo si sta allenando da solo. Il classe 1997 nelle scorse settimane ha chiesto apertamente la cessione e l'Inter ha offerto all'Atalanta 42 milioni più 3 di bonus. Il club di Percassi ha rifiutato, ma il club nerazzurro non sembra disposto a fare rilanci e per questo si è arrivati all'attuale situazione di stallo.