Lookman in Inghilterra, si allena da solo e aspetta news di mercato sull'Inter

Calciomercato

Lookman vuole trasferirsi all'Inter e, in attesa di novità, ha lasciato il Portogallo per andare in Inghilterra, dove ha casa e si sta allenando da solo. Che si trasferisca a Milano o che resti all'Atalanta, il nigeriano non è ancora al meglio della condizione e difficilmente riuscirà a essere protagonista nelle prime tre giornate di Serie A

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Ademola Lookman ha lasciato il Portogallo per andare in Inghilterra, dove ha casa. L'attaccante nigeriano sta aspettando aggiornamenti sul suo futuro e nel frattempo si sta allenando da solo. Il classe 1997 nelle scorse settimane ha chiesto apertamente la cessione e l'Inter ha offerto all'Atalanta 42 milioni più 3 di bonus. Il club di Percassi ha rifiutato, ma il club nerazzurro non sembra disposto a fare rilanci e per questo si è arrivati all'attuale situazione di stallo

Approfondimento

Mercato Serie A, il punto squadra per squadra

Infortunio e condizioni fisiche: come sta Lookman

Il 15 luglio Lookman si era presentato al raduno dell'Atalanta a Zingonia, ma non si è mai allenato in gruppo per via di un infortunio al polpaccio. Il nigeriano è lontano dal 100% della condizione ed è difficile immaginarlo protagonista in campo nelle prime giornate di campionato. Sia che vada in una nuova squadra o che rimanga all'Atalanta, dove comunque è arrivato un nuovo allenatore (Juric) di cui eventualmente dovrà assimilare metodi e schemi. Più probabile immaginare di rivedere il vero Lookman dopo la sosta di settembre per le nazionali. 

Lookman è in Inghilterra in attesa di novità

