Chris Froome darà l'assalto al suo quinto Tour de France (7-29 luglio) con una particolare amica disegnata sulla schiena: un'orca. La nuova maglia del Team Sky per la Grande Boucle, secondo grande obiettivo di questo 2018 del britannico, fresco vincitore per la prima volta nella sua carriera del Giro d'Italia, è infatti un omaggio al progetto 'Sky Ocean Rescue – Un mare da salvare'. Il Team Sky punta dunque a sensibilizzare l'attenzione su un argomento molto delicato, quello dell'inquinamento dei mari e degli oceani. Non è solo un messaggio simbolico, però, quello lanciato dalla squadra diretta da Sir Dave Brailsford. Il Team si impegna a rimuovere tutti gli imballaggi in plastica monouso (SUP) dalle sue attività commerciali entro il 2020 (per questo sta già lavorando con degli esperti per aiutare a ridurre l'uso della plastica) e a lavorare a stretto contatto con Sky per diffondere il messaggio ecologista. "Lo Sky Ocean Rescue è stato in prima linea nella campagna globale sulle materie plastiche monouso nell'ultimo anno con grandi risultati: siamo orgogliosi di partecipare a questa importante lotta per cambiare il comportamento e aiutare a salvare i nostri oceani - ha detto Brailsford -. Come tutti i settori della società, anche il ciclismo deve fare di più per ridurre la sua dipendenza dalla plastica monouso a tutti i livelli. Al prossimo Tour de France, la squadra indosserà una maglia innovativa e dedicata per far conoscere il problema a un pubblico molto vasto. Vogliamo incoraggiare le persone in tutto il mondo a ripensare all’uso della plastica: vogliamo spingerli a fare piccoli ma importanti cambiamenti nella loro vita quotidiana. Ognuno di noi può fare la differenza". Alla presentazione del team per il prossimo Tour, i corridori del Team Sky indosseranno una maglia speciale realizzata esclusivamente da materiale plastico oceanico. Una causa perorata anche dal fresco detentore della Tripla Corona, Chris Froome: "E' fantastico che il Team partecipi a una causa così tanto importante, una causa che ha un grande impatto sul mondo in cui viviamo - ha detto il keniano bianco -. Il kit per il Tour è fantastico e girerà con noi per la Francia e per il mondo, ma è importante che questa iniziativa continui anche dopo il Tour. Anche per questo aderiamo al progetto ‘Race to 2020’ con la nostra squadra".