Scatta dall'Isola di Noirmoutier, meta turistica e balneare della Vandea, l'edizione numero 105 del Tour de France. Frazione pianaggiante di 201 km, nonostante la Cote de Vix posta a 28 km dall'arrivo (poco più di una collinetta), con il gruppo che a lungo costeggerà l'Oceano Atlantico, prima di deviare verso l'entroterra fino a Fontenay-le-Comte. L'arrivo in volata sembra la soluzione scontata, ma tutti, sprinter e uomini di classifica, dovranno fare attenzione in caso di forte vento. Il Tour 2018 inizierà dunque dalla Vandea, una delle regioni solitamente attraversate dalla corsa negli ultimi decenni. La partenza avverrà sull'isola di Noirmoutier come già avvenuto nel 2005, quando nella cronometro inaugurale Lance Armstrong riuscì a raggiungere Jan Ullrich in meno di 20 chilometri, recuperandogli il minuto di distacco con cui il tedesco era partito. I corridori saluteranno l'isolotto nell'Atlantico attraverso il suggestivo Passage du Gois per dirigersi poi verso sud sempre costeggiando il lungomare: come detto, il litorale atlantico che scorterà la carovana per oltre 170 chilometri rischia di presentare la principale insidia di questa tappa completamente piatta. A causa del vento, gli uomini di classifica dovranno stare in guardia fin dalle primissime pedalate per non farsi sorprendere da improvvisi ventagli. In palio la prima maglia gialla: anche per questo motivo, i vari Sagan, Cavendish, Kittel, Gaviria e Matthews sono in agguato.