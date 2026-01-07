Ciclismo, Simon Yates annuncia il ritiro a 33 anni

Offerte Sky
Simon Yates, si ritira dal ciclismo l'ultimo vincitore del Giro d'Italia

Ciclismo

Il 33enne britannico ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico con una lettera sul sito del Team Visma | Lease a Bike: "Ci ho pensato a lungo, non è stata una scelta presa alla leggera. Il ciclismo fa parte della mia vita da sempre"

Simon Yates - vincitore dell'ultimo Giro d'Italia - ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico. Il 33enne del Team Visma | Lease a Bike ha scritto una lettera di ringraziamento, nella quale spiega anche i motivi della decisione: "Ci ho pensato a lungo, non è stata una scelta presa alla leggera. Il ciclismo fa parte della mia vita da sempre". Nell'ultima stagione il britannico, oltre al successo finale nel Giro d'Italia si era aggiudicato anche una tappa al Tour de France. In carriera si era anche aggiudicato la Vuelta Espana nel 2018.

Il messaggio integrale di Simon Yates

Cari tutti, ho deciso di ritirarmi dal ciclismo professionistico. Per molti questa notizia potrebbe essere una sorpresa, ma non è una decisione che ho preso alla leggera. Ci ho pensato a lungo e ora mi sembra il momento giusto per lasciare questo sport. Il ciclismo fa parte della mia vita da sempre. Dalle gare nel velodromo di Manchester alle competizioni e alle vittorie sui palcoscenici più importanti, fino a rappresentare il mio Paese ai Giochi Olimpici, ha plasmato ogni capitolo della mia vita. Sono profondamente orgoglioso di ciò che sono riuscito a ottenere e altrettanto grato per le lezioni che ne ho tratto. Anche se le vittorie rimarranno sempre impresse, i giorni più difficili e le battute d'arresto sono stati altrettanto importanti. Mi hanno insegnato resilienza e pazienza, e hanno reso i successi ancora più significativi. A tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il percorso, dallo staff ai miei compagni di squadra, la vostra incrollabile fiducia e lealtà mi hanno permesso di realizzare i miei sogni. Ogni volta che ho dubitato di me stesso, voi non l'avete mai fatto. Grazie.

