Il ciclocross ci ha abituato a pioggia e fango, ma la Zilvermeercross di Mol, in Belgio, è stata caratterizzata da una vera e propria tormenta di neve. Sul percorso belga è andato in scena l'ennesimo duello di una vita tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. L'olandese, dopo un lungo testa a testa, ha approfittato della caduta del rivale belga e ha conquistato l'ottavo successo consecutivo in stagione. Per Van Aert invece, dopo essere volato a terra, è stato impossibile continuare. Il belga ha dovuto abbandonare e gli esami clinici hanno evidenziato, come si legge nel comunicato della Visma | Lease a Bike, "una slogatura alla caviglia e una piccola frattura". Per Van Aert ora sarà necessaria un'operazione e la sua stagione di ciclocross è finita. Queste le parole del fuoriclasse belga: "Ovviamente sono molto deluso di dover concludere la mia stagione di ciclocross in questo modo. Mi sentivo sempre meglio, anche oggi a Mol. Non vedevo l'ora che arrivasse la gara di Zonhoven e il Campionato belga. Ma ora il mio focus sarà sul recupero e, più tardi, sulla preparazione della stagione su strada."