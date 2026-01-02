Ciclocross, a Mol caduta e frattura per Van Aert. Per van der Poel ottavo successo di filaciclocross
Alla corsa di ciclocross Zilvermeercross di Mol, in Belgio, ancora una caduta per Wout Van Aert, mentre era in lotta testa a testa con il grande dominatore Van der Poel. Per il belga caviglia slogata e una piccola frattura, sarà necessario un intervento chirurgico. L'olandese invece centra il suo ottavo successo consecutivo in stagione
Il ciclocross ci ha abituato a pioggia e fango, ma la Zilvermeercross di Mol, in Belgio, è stata caratterizzata da una vera e propria tormenta di neve. Sul percorso belga è andato in scena l'ennesimo duello di una vita tra Mathieu van der Poel e Wout Van Aert. L'olandese, dopo un lungo testa a testa, ha approfittato della caduta del rivale belga e ha conquistato l'ottavo successo consecutivo in stagione. Per Van Aert invece, dopo essere volato a terra, è stato impossibile continuare. Il belga ha dovuto abbandonare e gli esami clinici hanno evidenziato, come si legge nel comunicato della Visma | Lease a Bike, "una slogatura alla caviglia e una piccola frattura". Per Van Aert ora sarà necessaria un'operazione e la sua stagione di ciclocross è finita. Queste le parole del fuoriclasse belga: "Ovviamente sono molto deluso di dover concludere la mia stagione di ciclocross in questo modo. Mi sentivo sempre meglio, anche oggi a Mol. Non vedevo l'ora che arrivasse la gara di Zonhoven e il Campionato belga. Ma ora il mio focus sarà sul recupero e, più tardi, sulla preparazione della stagione su strada."