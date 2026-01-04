Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ciclocross, Van der Poel vince a Zonhoven: è il nuovo leader della classifica

ciclocross

Quinta vittoria per l'olandese nella coppa del mondo di ciclocross elite. Nella tappa di Zonhoven (Belgio) su un percorso innevato Van der Poel - nuovo leader della classifica generale - ha preceduto il connazionale Tibor Del Grosso e il belga Emiel Verstrynge. Doppio successo italiano nella categoria juniores con Giorgia Pellizzotti e Filippo Grigolini

Ancora una volta, non ci sono rivali per Mathieu Van der Poel sul percorso innevato di Zonhoven, in Belgio, che ha causato molti problemi e varie cadute agli altri corridori. Quinta vittoria su nove tappe disputate in coppa del mondo di ciclocross in questa stagione dal fuoriclasse olandese, che ha dominato la corsa dall'inizio alla fine e si è portato in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio sul belga Thibau Nys. Secondo il compagno di squadra e connazionale Tibor Del Grosso, terzo il belga Emiel Verstrynge. Tra le donne podio tutto olandese, con Ceylin del Carmen Alvarado che ha preceduto a sorpresa Lucinda Brand e Puck Pieterse. Se l'Olanda si è aggiudicata entrambe le corse élite, l'Italia può sorridere guardando alla categoria juniores, dove è arrivato un doppio trionfo: tra le donne Giorgia Pellizzotti e tra gli uomini Filippo Grigolini hanno vinto, imponendosi per distacco nella gara belga.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Van Aert, frattura e operazione alla caviglia

ciclocross

Alla corsa di ciclocross Zilvermeercross di Mol, in Belgio, ancora una caduta per Wout Van Aert,...

Ciclocross, Van Der Poel vince anche a Gavere

Ciclismo

Ennesima prova di forza di Mathieu Van Der Poel, che trionfa ancora nella tappa di di ciclocross...

Pogacar, il campione della gente: lo speciale

Ciclismo

Tadej Pogacar, il campione della gente si racconta. Lo speciale sul fenomeno sloveno che sta...

Spari verso ciclisti, denunciato un 25enne

l'indagine

E' stato individuato il presunto responsabile della sparatoria verso i ciclisti della SC Padovani...

Choc nel veronese: spari a ciclisti in allenamento

Ciclismo

Tragedia sfiorata nel veronese: un gruppo di corridori della Sc Padovani Polo Cherry Bank,...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS