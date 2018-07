Arriva già al terzo giorno di corsa il primo importante banco di prova di questa edizione del Tour de France. Dopo gli sprint vincenti di Gaviria e Sagan, infatti, è il momento della cronosquadre, una prova di 35 km con partenza e arrivo a Cholet, cittadina situata nel dipartimento del Maine e Loira. Il percorso non è particolarmente difficile, ma piuttosto mosso: serviranno grandi pedalatori, per permettere ai loro capitani di guadagnare un vantaggio importante sui diretti concorrenti. La cronometro a squadre tornerà ad essere presente nel tracciato del Tour dopo ben sette anni di assenza. I treni delle formazioni si sfideranno lungo un tracciato ondulato. Il percorso presenta vari saliscendi soprattutto nella fase centrale, fra il primo intermedio (al km 13) e il secondo (al km 26.5). I corridori pedaleranno quasi sempre su lunghi rettilinei che dovrebbero favorire le formazioni più forti in questo genere di prove: favorite la BMC e il Team Sky, che cercherà di riportare subito sotto il suo capitano Chris Froome, che ha perso una cinquantina di secondi nella tappa iniziale a causa di una caduta. Si tratta di una cronometro lunga ed esigente in cui si potrebbero registrare distacchi significativi fra le varie squadre: attenzione anche alla Bahrain Merida di Vincenzo Nibali, chiamata a limitare i danni per non far perdere troppo terreno al suo capitano.