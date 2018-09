"Nelle ultime settimane e nelle recenti gare ho cercato di fare del mio meglio per dare segnali significativi, in vista del Mondiale. Purtroppo la mia condizione non è quella che vorrei e, con ogni probabilità, non mi consentirebbe di onorare al meglio la convocazione in azzurro. A malincuore, dopo essermi consultato con il commissario tecnico Davide Cassani, ho preso la decisione di rinunciare alla convocazione della Nazionale Italiana per i campionati del mondo di Innsbruck". Fabio Aru rinuncia con questo messaggio su Facebook alla prova iridata di Innsbruck. Dopo una stagione deludente, con un Giro d'Italia nemmeno finito e una Vuelta sottotono, il campione sardo si taglia fuori. "È una scelta sofferta - prosegue - ma basata sul mio amore e rispetto verso la maglia azzurra. Credo sia giusto lasciare spazio a chi, in questo momento, può contare su una condizione migliore. Auguro il meglio ai miei colleghi che cercheranno di tenere in alto i colori dell’Italia sul tracciato di Innsbruck", conclude il 28enne della UAE Emirates.

Le scelte di Cassani

A questo punto il commissario tecnico dovrà rivedere i suoi piani. La squadra partirà lunedì per il ritiro di Torbole, in vista della prova in linea maschile di domenica 30 settembre. Rispetto ai pre-convocati, Cassani ha tagliato oltre al sardo anche Davideo Formolo e Giovanni Visconti. I magnifici 8 sono Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), Damiano Caruso (Bmc Racing Team), Gianni Moscon (Team Sky), Franco Pellizotti (Bahrain-Merida), Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) Alessandro De Marchi (Bmc Racing Team), Dario Cataldo (Astana) e Gianluca Brambilla (Trek Segafredo). Bisognerà capire se la prestazione convincente di Nibali al Memorial Pantani consegnerà allo Squalo i gradi di capitano. Alle spalle del siciliano scalpita un Moscon in grande forma: potrebbe essere lui l'arma a sorpresa del ct. Di certo non ci sarà Fabio Aru e, per come sono andate le cose all'Olimpiade di Rio 2016, sarà un'assenza pesante.