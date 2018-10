Ventuno anni dopo Laurent Jalabert un francese torna a vincere il Giro di Lombardia. Thibaut Pinot è arrivato da solo sul traguardo di Como, precedendo un grande Vincenzo Nibali, secondo a una trentina di secondi di ritardo, e il belga della Bmc Dylan Teuns. Per il siciliano la tripletta al Lombardia, già vinto nel 2015 e 2017, è solo sfiorata. Lo Squalo inseguiva la doppietta Sanremo-Lombardia per eguagliare Eddy Merckx. Ma Pinot ha dimostrato di essere in grande forma: non a casa aveva vinto qualche giorno fa la Milano-Torino.

L'attacco decisivo ai -13

A oltre 40 chilometri dal traguardo, all'inizio del Muro di Sormano, lo sloveno Primoz Roglic rompe gli indugi, Vincenzo Nibali e Thibaut Pinot lo seguono a ruota. Il trio di testa arriva a guadagnare circa 40 secondi su Valverde e gli altri inseguitori. In discesa si aggiunge ai battistrada anche il talento del Team Sky, Egan Bernal. Poi all'imbocco del Civiglio, ultima asperità di giornata, lo sloveno e il colombiano cedono di schianto. Restano solo Pinot e Nibali, con il francese pimpante sui pedali e lo Squalo a ruota, pronto a colpire. Il campione del mondo Alejandro Valverde si stacca dal gruppo degli inseguitori ai meno 15 dal traguardo, mentre davanti comincia a diventare una partita a scacchi tra Pinot e Nibali. Ai meno 13 il colpo del ko del francese: Nibali va fuorigiri e Pinot non ci pensa due volte a lasciarlo lì. Per il francese è la prima vittoria in una classica Monumento.

"La mia vittoria più bella"

"Ho vinto tante volte in Italia - ha detto Pinot, esausto al termine della gara -. Trionfare al Lombardia era il mio sogno, no solo un obiettivo. Battere Nibali poi.. .". Nibali è comunque soddisfatto: "Ho corso con il cuore, ma Thibaut aveva un'altra gamba. Settimana prossima ho un nuovo controllo alla schiena: spero vada tutto bene".