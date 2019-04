Riccardo Stacchiotti, con il tempo di 3h48'02", ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Sicilia, disputata da Catania a Milazzo e lunga 164,3 chilometri. Per il 27enne della Giotti Victoria è il terzo successo in carriera, dopo due tappe al giro di Portogallo 2018. Alle spalle della prima maglia giallorossa di leader della corsa si sono piazzati altri due italiani: Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec), secondo, e Luca Pacioni (Neri-Selle Italia), terzo. Giovedì seconda delle quattro tappe previste, la Capo D'Orlando-Palermo, di 236 km. Il Giro di Sicilia è tornato nell'isola a 42 anni dall'ultima edizione disputata nel 1977. La storica competizione ciclistica, fondata nel 1907, ha ritrovato le strade della Sicilia, snodandosi attraverso un suggestivo percorso che attraverserà cinque province e che, partito da Catania, si concluderà in cima all'Etna, dopo quattro tappe, per un totale di 708 chilometri complessivi.